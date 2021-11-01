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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

محافط بورسعيد
محافط بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم "الأثنين"، عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وهي تعد من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية.

 

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى ، تحت إشراف مديرية النقل والطرق ببورسعيد.


وقال "محافظ بورسعيد " إن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة.

 

وأشار إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو ، لتحقيق السيولة المرورية  فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

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وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة موسعة لتطوير الطرق الواصلة بين محور ٣٠ يونيو وقرى جنوب بورسعيد وشادر عزام والحوض السمكي بالإضافة للخطة الموسعة لرصف وتطوير الشوارع بالمنطقة الصناعية.

 

وأشار إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق المظهر الحضاري ببورسعيد.

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