رئيس وزراء إيطاليا : علينا توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية

قال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كنتى ، إن الكلمات التي استمعنا إليها جميعاً تؤكد الأهداف التي اجتمعنا عليها جميعاً، لافتاً إلى أنه علينا توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا، خلال كلمته في مؤتمر قمة التغير المناخي، أن الأجيال المقبلة ستنتظر إلينا وتقول أننا قد نجحنا في الحفاظ على الكوكب أو للأسف لقد فشلوا في إنقاذه.

وشهد قادة العالم اليوم ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، فيلما وثائقيا عن تغير المناخ بعدد من عواصم العالم ومظاهر الحرائق في الغابات والأعاصير والتصحر الناجمة عن ذلك، بعنوان “رسالة من الكوكب لنا جميعا”.

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مطار جلاسجو الدولي باسكتلندا، للمشاركة في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي ستعقد اليوم وغدا.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.