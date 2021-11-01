عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء إيطاليا : علينا توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية

رئيس وزراء إيطاليا
رئيس وزراء إيطاليا

قال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كنتى ، إن الكلمات التي استمعنا إليها جميعاً تؤكد الأهداف التي اجتمعنا عليها جميعاً، لافتاً إلى أنه علينا توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا، خلال كلمته في مؤتمر قمة التغير المناخي، أن الأجيال المقبلة ستنتظر إلينا وتقول أننا قد نجحنا في الحفاظ على الكوكب أو للأسف لقد فشلوا في إنقاذه.

 

وشهد قادة العالم اليوم ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، فيلما وثائقيا عن تغير المناخ بعدد من عواصم العالم ومظاهر الحرائق في الغابات والأعاصير والتصحر الناجمة عن ذلك، بعنوان “رسالة من الكوكب لنا جميعا”. 

 

وكان وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مطار جلاسجو الدولي باسكتلندا، للمشاركة في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي ستعقد اليوم وغدا.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.

رئيس وزراء إيطاليا التغير المناخي جوزيبي كنتى الكوكب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

قرار مهم من الكاف بشأن منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

شاهد.. استقبال رئيس الوزراء البريطاني لـ الرئيس السيسي

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

الضويني: الأزهر له رصيد تاريخي كبير في قلوب الشعب الإندونيسي

حجز صبري عبادة وكيل أوقاف الإسماعيلية السابق في واقعة تحويل مسجد لـ كوافير

الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماقى يتدخل لـ فض إشتباك بين طلاب جامعة الدلتا .. فيديو

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

قبل مواجهة الأهلى.. كارتيرون على رأس مرشحى تدريب السد القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ