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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصناعة والتجارة بشأن معوقات الاستثمار بمحافظة سوهاج

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجها إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بخصوص المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين  بالمناطق الصناعية في محافظة سوهاج ، والتي تهددهم بالإغلاق، فضلا عن انهاء اعمال البنية التحتية وتشجيع حوافز الاستثمار بالمحافظة.

 

وقالت النائبة رقية الهلالي، في طلب الإحاطة: "إن الدولة المصرية تعمل علي دفع عجلة الاستثمار لما له من أثر مباشر علي الناتج القومي والتنمية الاقتصادية وجهود الحكومة المصرية لحل العقبات التي تعيق المستثمرين عن أداء عملهم.


وأضافت النائبة رقية الهلالي في طلبها، أنها تلقت عددا من الاستغاثتان الخاصة بالمستثمرين بالمناطق الصناعية بسوهاج وهما ( الكوثر -  وغرب جرجا - والاحايوة شرق -  وغرب طهطا ).


وتابعت عضو لجنة الإسكان: أن السبب نقص الإمكانيات  والخدمات الموجودة في هذه المناطق من  كهرباء ومياه وغاز طبيعي وبنية تحتية وغيره من الخدمات ، الأمر الذي أدي إلي هروب العديد من المستثمرين وغلق منشاتهم الصناعية وتسريح العمالة .

 

طلب
طلب
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