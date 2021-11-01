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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا الآثار والطيران يفتتحان الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021

وزيرا السياحة والآثار
وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى

افتتح، ظهر اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 (World Travel Market) والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وشارك في الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

 

وخلال الافتتاح، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذا المعرض لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

 

هذا وقد شهد الجناح المصري الذي أقيم على شكل معبد فرعوني إقبالاً كبيراً من الزوار خلال اليوم الأول سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

كما حرص الدكتور خالد العناني على القيام بجولة داخل الجناح المصري، حيث التقي بالعارضين المصريين للترحيب بهم، مقدماً لهم الشكر على جهودهم التي يقومون بها لزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر، متمنياً لهم النجاح خلال أيام المعرض.



ومن المقرر أن يقوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد عدد من اللقاءات الرسمية مع بعض المسئولين الحكوميين في بريطانيا، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران ومنظمي الرحلات والشركات السياحية البريطانية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة.

وتشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 406 متر مربع، ويشارك فيه عدد كبير من مختلف دول العالم ما يقرب من 77 دولة مشاركة ويزوره حوالي ٥٠ ألف من كبار المتخصصين في صناعة السفر ووزراء الحكومة، إلى جانب ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ووسائل الإعلام الدولية نظراً لأنه من أهم المعارض والبورصات السياحية العالمية على مستوي العالم.

 

وتأتي المشاركة هذا العام بالتزامن مع القرار الأخير للمملكة المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي برفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أن هذا المعرض السياحي هو رابع معرض يشارك فيه وزير السياحة والآثار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 خلال الفترة من 16-19 مايو الماضي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الماضي في المعرض الدولي للسياحة والسفر OTDYKH Leisure 2021 بالعاصمة الروسية موسكو وكانت تشارك فيه مصر كالدولة الشريك، وكذلك شارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

ويأتي ذلك في إطار جولات الوزير الخارجية التي يقوم بها لبحث دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، ويحرص خلالها على عقد عدد من اللقاءات الهامة على المستوى الرسمي مع مسئولي الحكومة بهذه الدول، ولقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران وشركات السياحة العالمية والتي من شأنها أن تساهم في مناقشة سبل دفع هذه الحركة.

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار وزير الطيران المدني WTM2021 لندن عمرو القاضي

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