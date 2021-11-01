رئيس جامعة بورسعيد يعيد فتح البوابة الرئيسية لكليتي التجارة والهندسة

أعاد الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم فتح البوابة الرئيسية لكليتي التجارة والهندسة، بعد انتهاء أعمال المعالجة للعناصر الإنشائية ورفع كفاءة الواجهة بها.
جاء الافتتاح في إطار ما تقوم به جامعة بورسعيد من إقامة العديد من الإنشاءات والمباني الجديدة لعدد من كليات الجامعة للارتقاء بكل ما يقدم لأبنائنا الطلاب سواء بالعملية التعليمية أو الإنشاءات التي تخدم عليها
وعقب الافتتاح قدم رئيس جامعة بورسعيد الشكر لكل القائمين على أعمال رفع كفاءة البوابة الرئيسة لهاتين الكليتن حيث شهدت هذه البوابة الرئيسية تخريج الالاف من أبنائنا الطلاب وهى بمثابة رمزا عريق وتاريخ تتوارثه الأجيال من الطلاب ويتأتى هذا الافتتاح في ظل النهضة الإنشائية التي تشهدها الجامعة في جميع القطاعات والكليات وفى مقدمتها المستشفى التعليمي لجامعة بورسعيد المبنى الكبير الجديد لكلية التجارة و أنشاء مبنى كلية الحقوق ومبنى اخر لكلية الطفولة المبكرة بالإضافة لتحديث ورفع كفاءة كافة مباني ومعامل الجامعة المختلفة
وتفقد رئيس الجامعة عدد من الأقسام الإدارية بكلية الهندسة واطمئن على سير العمل بها كما تفقد كلية التجارة ما تم إنجازه حتى الأن بالمبنى الكبير الجديد للكلية .
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء منه في الزمن الحدد حتى نتمكن من الاستفادة بالمبنى الضخم والذى سيكون على احدث النظم الإنشائية واعلى التجهيزات للحصول منة على اقصى استفادة للمنظومة التعليمية بالكلية.