الصين تتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي

قدمت الصين طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (ديبا)، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم (الاثنين).

وقالت وزارة التجارة الصينيةو حسبما نشرت وكالة الصين إن وزير التجارة وانغ ون تاو بعث برسالة إلى داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بصفتها الجهة المودع لديها الاتفاقية.

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن طلب الانضمام إلى (ديبا) يتماشي مع اتجاه الصين لزيادة تعميق الإصلاح المحلي وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى، وسيساعد ذلك البلاد في تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي مع الأعضاء الآخرين وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في إطار نموذج التنمية الجديد، حسبما قالت الوزارة.