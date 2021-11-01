علاء مصطفى: مبادرة تنفيذي تستقبل متدربي المستوى الثاني لبرنامج بناء القدرات التنفيذية

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي، وذلك باستقبال متدربي المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية بعد اجتيازهم مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية بعد تخرجهم من المستوى الأول من البرنامج.

وقال النائب علاء مصطفى مؤسس المبادرة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المستوى الثاني به مجموعة من المواضيع المتقدمة التي لابد لأي قيادة تنفيذية أن تستوعبها وتمارسها جيداً.

وأوضح مصطفى، أن المستوى الثاني من برنامج بناء القدرات التنفيذية من 36 ساعة تدريبية مقسمة على خمسة أيام تدريبية تحتوي على برامج عملية مكثفة ونماذج محاكاة وتقييمات شخصية.

وكان اليوم الأول من المستوى الثاني عبارة عن نموذج محاكاة بشكل كامل للتعايش يهدف إلى تعليم المتدربين أهمية الإلمام والنظر للأحداث والمواقف من أكثر من زاوية نظر بالإضافة إلى التدريب على أهمية التفكير الاستراتيجي للقيادات وكيفية التفرقة بين عمليات صنع القرار واتخاذ القرار وتنفيذ القرار ومعايشة كل هذه المراحل داخل لعبة المحاكاة.