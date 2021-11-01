ماكرون: نجحنا في إبقاء المجتمع الدولي موحدا في مواجهة تغير المناخ ..فيديو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نجتمع اليوم لكي نمضي قدما ونبني اتفاقا مبنيا على الطموح والتضامن والثقة.

وأضاف "ماكرون"، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، "هدفنا واحد، وعملنا المشترك يتحمور حول عمل نتخذه خلال الأيام القادمة"، متابعا "الطموح هو أساس استراتيجيتنا الوطنية".

وأكد "نحن في تحول طاقة اقتصادي يجب أن يكون عادلا ومواكبا اجتماعيا، وسيسمح لنا بخلق فرص عمل جديدة".

وتابع: "لا نستطيع الفوز على التحديات إلا بتنسيق الجهود والتضامن معا"، مؤكدا "نجحنا في إبقاء المجتمع الدولي موحدا في مواجهة تغير المناخ".