عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«علوم طنطا» تفوز بالمركز الأول وتحصد جائزة أعلى نشر علمى على مستوى الجامعات

صدى البلد

فازت كلية العلوم بجامعة طنطا بالمركز الأول وحصدت جائزة أعلى نشر علمى والتميز البحثى على مستوى الجامعات المصرية.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم الجائزة.

صاحبة فيديو إنقاذ ابنها من الصعق بالكهرباء لـ"صدى البلد":أضحي بعمري عشانه

الطب البيطري بالغربية: قافلة بقرية شنراق لتنمية الثروة الحيوانية

محافظ الغربية يفتتح مركزي شباب بعد تجديدهما

ضبط 13 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

حملة سترة.. تسليم جهاز 50 عروسة من الفتيات غير القادرات بـ الغربية

انهيار جزئي بعقار سكني في المحلة.. صور

ضبط 13 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، والتي تأتى في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورعاية الناشر الدولي "Clarivate"، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة العلماء والباحثين بكلية العلوم بالجامعة لتميزهم العلمى والبحثي، مؤكدًا أن حصاد الكلية للجائزة يأتى تتويجًا لجهودالجامعة فى تطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في المجلات ذات معامل التأثير المرتفع ودعم النشر الدولى لأبحاث علمائها فى كبرى المجلات العالمية.

حملة سترة.. تسليم جهاز 50 عروسة من الفتيات غير القادرات بـ الغربية

أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجائزة حصلت عليها كلية العلوم لتميزها فى أبحاث البيولوجيا الجزيئية وهى فرعًا متخصصًا من الكيمياء الحيوية، وهي دراسة كيمياء الجزيئات المرتبطة بشكل خاص بالعمليات الحيوية.

وأضاف الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بطنطا، أن هناك العديد من تطبيقات البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية في شتي المجالات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: التطبيقات الطبية، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات الحيوانية، كما يمكن استخدامها فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

جامعة طنطا أعلي نشر علمي وزير التربية والتعليم وزارة التعليم العالى خالد عبد الغفار كلية العلوم

موضوعات متعلقة

وكيل التعليم بالغربية يتفقد سير العملية داخل مدارس شرق المحلة.. صور

وكيل تعليم الغربية يشهد احتفالية مجلس أمناء المدرسة الفندقية في طنطا بالمولد النبوي

محافظ الغربية يبحث إنشاء مواقف سيارات ذكية

أهالي منطقة "كندليه" بالغربية يوقعون عقود الوحدات السكنية الجديدة

صاحبة فيديو إنقاذ ابنها من الصعق بالكهرباء لـ"صدى البلد":أضحي بعمري عشانه

الطب البيطري بالغربية: قافلة بقرية شنراق لتنمية الثروة الحيوانية

محافظ الغربية يفتتح مركزي شباب بعد تجديدهما

ضبط 13 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. أدعية وآيات قرآنية مجربة

أخبار التكنولوجيا| فيسبوك لم يتحرك لوقف الكراهية وقتل الهندوس للمسلمين في الهند.. وتوقف Fortnite فورتنايت في الصين

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم 1-11-2021

الـ VAR يحرم سموحة من الهدف الأول أمام المصري

حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه .. الإفتاء ترد

مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للأساسيين وتألق عبد الشافي وحازم وأوناجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حماقى يتدخل لـ فض إشتباك بين طلاب جامعة الدلتا .. فيديو

حمل رأسه وسط الأهالي.. كشف هوية ضحية الذبح في أحد شوارع الإسماعيلية

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ