ماكرون يدعو لتضامن عالمي فى مواجهة تغير المناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العالم فشل في تطبيق مُخرجات اتفاقية باريس للمناخ، لكن يجب الإيفاء بالتعهدات التي أطلقت في القمة، داعيا إلى تضامن عالمي في مواجهة تغير المناخ.

وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمة ضمن فعالية قمة جلاسجو للمناخ كوب 26، أن الالتزام العالمي بمواجهة تغيرات المناخ سيجنبنا كارثة كبيرة، ونجحنا في إبقاء المجتمع الدولي موحدا في مواجهة تغير المناخ.

وتابع ماكرون "يجب مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ"، مشددا على ضرورة التضامن الدولي لأنه مهم في مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2025 لمكافحة التغير المناخي يمكن أن يساهم في التصدي للأزمة.

وقال الرئيس الفرنسي خلال كلمته بقمة جلاسجو "نعلم أن هدفنا هو 1.5 درجة مئوية لكوكب الأرض في نهاية القرن.. لكن مسارنا الحالي يقودنا نحو 2.7 درجة مئوية".

وكرر الرئيس الفرنسي دعوته للدول التي لا تساهم "بما لا يكفي"، قائلا إنه يتعين عليها الوفاء بمسؤولياتها بنهاية قمة المناخ.