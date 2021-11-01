رئيس كينيا: تغير المناخ مشكلة تتفاقم وتعقد الصراعات حول العالم

قال أوهورو كينياتا رئيس كينيا، إن مشكلة تغير المناخ تتفاقم وتعقد الصراعات حول العالم .

وأضاف أوهورو كينياتا في كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ: "كل التقارير دقت ناقوس الخطر بأن العالم قد يواجه كارثة عالمية إلا إذا غير قادة العالم مسار التعامل مع تغير المناخ".

وتابع: "لابد من تلافي ازمة مقبلة بسبب تغير المناخ، وعلينا ان نحافظ على كوكب مستدام، والتغير المناخي يشكل تهديد وجودي لكينيا ومعظم بلدان إفريقيا، والأحداث المناخية مثل الفيضان والجفاف تؤدي إلى خسارة 3 لـ 5 % من اجمالي الناتج المحلي كل عام".

صراعات طائفية

وأكمل رئيس كينيا: "تغير المناخ يتسبب في صراعات طائفية ومنافسة بين الأقطار تتعلق بالموارد وكينيا طورت خطة عمل متطورة في تغير المناخ للحفاظ على مسار التنمية المستدامة".