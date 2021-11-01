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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

د. هادي التونسي
د. هادي التونسي

لم يكن يوم أحد في خريف المجر ينبئ عن أمر غير معتاد، فقد عدنا منذ يومين من رحلة الى ڤيينا، و كان الأدعي أن نتباطأ ، ونستريح لنستجمع قوانا قبل نشاط آخر، و خاصة ان الوقت تعدي منتصف النهار بساعة و نصف، لكن فكرة لمعت في ذهني حين سمعت عن متحف مفتوح للأشجار  أعلنته اليونسكو محمية طبيعية، ويبعد ساعة و نصف اخري عنا بالسيارة،  الجو  بارد و صحو لكنه مشمس، و للمفاجأة و المغامرة فرحة تلقائية، حتي و نحن لا نعرف ان كان لدينا وقت كاف لزيارة المكان قبل ساعة الإغلاق. شعور يقيني أو قل “حدسي” كان يدفع للمغامرة دون ضمان، حتي وإن لم ندرك ما نريد.

 

الطريق يمر بالقري الهادئة حتي اقتربنا من مرتفعات منطقة زيرك التي يقع أعلاها متحف للأشجار في منطقة باكونيي علي ارتفاع أربعمائة متر من سطح الأرض. الطريق علي حافة الجبل محفوف بالأشجار الكثيفة المتعانقة، تشكل إكليلا، يتوج الطريق بالألوان الخضراء والصفراء و البرتقالي و الذهبي، و عن بعد تبدو تجمعات الشجر في المروج أشبه بسجادة بديعة الصنع بألوان متناسقة و متماوجة. الطريق نفسه متعة عوضتنا عن الشعور بأننا وصلنا للمتحف المترامي الأطراف، نصف ساعة قبل موعد الاغلاق، لكن المفاجأة عند البوابة ان علمنا ان المتحف مفتوح لساعة إضافية، هي كافية لممارسة رياضة المشي بين دروبه والتمتع بألوان الشجر في الخريف.

 

البداية بحيرة تزدان حولها الأشجار معربة في تباينها عما ينتظره الزائرون، هم إما عائلات بأطفالها، أو  أزواج باحثون عن برهة من الرومانسية و الخيال بعيدا عن حياة متطلبة ومتسارعة، أو ممن يحتاجون الي وقت أدعي الي الاقتراب من ذواتهم ومن الله،  عندما يندمجون في الحياة  خارج الذات  بين جنبات الطبيعة، وعندما تتفتح المشاعر الايجابية السامية و هم يرون الجمال و الخير حولهم، فيجددون الطاقة، و يتلمسون الحكمة و السكينة، حينما يتأملون فيما يتداعي من الأفكار و الذكريات.

 

نعود الي المتحف المفتوح و الذي يتضمن ستمائة نوع من الأشجار المنتشرة في أوروپا والصين، بينها دروب بلوحات ارشادية عن كل شجرة وأنواع الطيور و الحيوانات الموجودة  بين جنباته المترامية، بل و عن الطريق الافضل الذي ينصح باتباعه للالمام بأهم ما في الحديقة، و الذي استغرق منا سبعين دقيقة، وأعادنا الي المدخل بعد المرور علي دير كبير ملحق بالمتحف ؛ أعادنا مبهورين بلوحات الطبيعة زاهية الألوان، و بخطوط الأشجار المجردة  بعد تساقط أوراقها الذهبية، و بجمال الطبيعة السخية المتناسقة، و بأشجار عملاقة متناسقة ومتعانقة، يربو عمر بعضها عن أربعمائة عام، و تطول قامتها الي خمسة و عشرين مترا؛ أعادنا ممتلئين حيوية و عرفانا، و فرحة و حماسا.

 

في متحف كهذا تتريض دون ان تتعب، تتواءم مع رفقائك في ساعة صفاء، تتبصر بذاتك بالألم البناء، تتفتح للحياة دون عناء،  تتعلم عن الطبيعة و الكائنات بشغف، و تقضي وقتا يتجذر في وجدانك مرتبطا بمشاعر السكينة و الجمال و الخير و العطاء ، و تقربك الحكمة من إدراك إبداع الخالق و ناموس الحياة.

 

حقا كان يوم أحد حافلا بالشغف و الحيوية، يوم نستفتي فيه القلب. وهو الذي يعرف الطريق، حتي دون منطق أو دليل.

  • طبيب و سفير سابق

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