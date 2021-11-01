ميتافيرس.. أستاذ تاريخ يحذر من الواقع الافتراضي.. ويؤكد: سلبياته كبيرة على الجميع

شن الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، حملة نقد لاذع ضد ميتافيرس الواقع الافتراضي، مؤكدا أنه سيكون له سلبيات كبيرة على الجميع.



وأضاف جمال شقرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الواقع الافتراضي يسبب الهروب، لافتا إلى أن هناك تخوفات عدة وعلينا الحذر من الواقع الافتراضي.



من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن التطور الأخير الذي أعلنت عنه مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج، تحول للعالم الافتراضي، مضيفا أنه من خلال نظارة معينة يتم الدخول للعالم الافتراضي وتطبيقات.

وأضاف عبد الوهاب غنيم، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الواقع الافتراضي يتطلب سرعة انترنت فائق السرعة وتطبيقات متخصصة، لافتا إلى أن الواقع الافتراضي سيكون ثلاثي الأبعاد.

وتابع عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الواقع الافتراضي لن ينتشر بشكل سريع لان البنية التحتية في معظم دول العالم غير جاهزة وهذا الأمر يحتاج لمليارات الدولارات.

وأوضح أن، أن أقل سعر نظارة الواقع الافتراضي يصل سعرها في المرحلة الأولى يصل لـ 20 ألف جنيه تقريبا.