عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بـ الانضمام لجماعة إرهابية

علاء عبدالفتاح
علاء عبدالفتاح

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة ، تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا للاثنين المقبل .

بعد قليل .. محاكمة أحمد آدم في التهرب الضريبي

عقره كلب شرس.. قرار جديد من النيابة بشأن واقعة إصابة شاب في البساتين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

محكمة جنح امن دولة طوارئ القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح جماعة إرهابية

موضوعات متعلقة

بعد قليل .. محاكمة أحمد آدم في التهرب الضريبي

عقره كلب شرس.. قرار جديد من النيابة بشأن واقعة إصابة شاب في البساتين

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة المتاجر في 15 مايو

ترشيحاتنا

الجالية المصرية في لندن تستقبل الرئيس بهتافات الترحيب.. والسيسي يرد التحية

الكاف يعلن عن إجراءات جديدة بشأن كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون

والد ياسمين صبري يفتح النار مجددا: خلل نفسى أثر على شخصيتها.. وسأقاضيها

وفقا للقانون.. اعرف ضوابط معاينة البضائع الجمركية وفتح الحاويات

هل من يسمع الأغاني وقت الأذان لا ينطق الشهادة عند الاحتضار؟.. انتبه

التعليم: تدريبات جديدة للمعلمين والطلاب لرفع كفاءة العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حمل رأسه وسط الأهالي.. كشف هوية ضحية الذبح في أحد شوارع الإسماعيلية

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ