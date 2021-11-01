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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب السكن بجامعة حلوان.. الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدينة الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة  بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢  ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

واستقلبت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، طلابهم الذين تم قبولهم بالسكن داخل المدينة واستفوا أوراق تقديمهم الخاصة بالتسكين داخل المدينة الجامعية.

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وبدأت الجامعة من اليوم 1 نوفمبر 2021، فى استقبال أوراق الطلاب الراغبين في فى الحصول على الدعم و الإعفاء من مصروفات المدينة الجامعية والتى جاءت التالي :

- بحث اجتماعي مختوم بختم النسر من الشئون الاجتماعية (أصل)

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية

- صورة من رقم بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة سارية.

- في حاله وفاة احد الوالدين احضار صوره شهادة الوفاء.

- بيان حيازه ذراعية معتمدة بختم النسر (أصل)

- صورة من شهادات ميلاد الأخوة أقل من 16 سنة .

- صورة من بطاقة الرقم القومي فوق 16 سنة

- صورة من كارنية المدينة


جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب المتقدم للمدينة الجامعية جامعة حلوان يجب أن يكون قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، و ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وصرح الدكتور “رفاعي ” أنه يجب على الطالب ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة، ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

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