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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مي رشدي: تعديلات قانون الإرهاب تحافظ على استقرار الوطن

صدى البلد

قالت النائبة مي أسامة رشدي، إن التعديلات علي قانون الإرهاب هامة وتحافظ علي استقرار الوطن وترسيخ الأمن.

واضافت مي رشدي، خلال كلمتها في الجلسة العامة، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدماء الشهداء حققت انجازاً يدعو للفخر، لافتة إلي أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منذ سنوات وهو عدو غير تقليدي وشرس.

واوضحت مي رشدي، أنه يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطنا ونقر تشريعات وقوانين من شأنها التصدي لهذا العدو ونقضي عليه موكدة هذه التعدبلات نصت علي قرار رئيس الجمهورية باتخاذ بعض التدابير في بعض المناطق لموجهة الجرائم الإرهابية علي الجهة المختصة باصدار القرارات المنفذة ومتابعة تنفيذها.

وتابعت أن هذا الإنجاز الذي تحقق يضعنا أمام مسئولية أن يعمل الجميع في مكانه ويقوم بدوره في هذه الحرب المقدسة.

البرلمان مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

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