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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

محمود بكري
محمود بكري

في إطار الحقيقة التي لا جدال فيها، أن الوعي العام لازال قاصرًا في كثير من القضايا الوطنية، ما سمح لأطراف "داخلية وخارجية " بتوجيه بعض فئات المجتمع في عدد من القضايا الحساسة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الشائعات، أو حتى اللقاءات الإعلامية الموجهة، أو تغييبهم عن قضاياهم الحساسة والتحديات الكبرى التي يمكن أن تؤثر في أمنهم واستقرارهم.. يمكن القول إن المراهنة على وعى المواطن قد لا تكون مضمونة، إذا لم يكن هناك عمل ممنهج ورؤية واستراتيجية واضحة لبناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني، من خلال عدة أمور، منها : الشفافية ، وتدفق المعلومات، والحوار.

فلا يخفى ، أن الإدراك بحجم التحديات التي يواجهها الوطن قد لا يكون متاحًا لجميع المواطنين، ولكن هناك شريحة منهم تدرك بدقة تلك التحديات، وهناك من يدرك جانبًا من تلك التحديات وتغيب عنه جوانب أخرى ، ما يؤثر سلبًا على ربط التحديات ببعضها، وتفسير القرارات المتخذة حيالها.

كثيرًا ما نردد عبارة "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".. ولكننا لا نطبقها في كثير من الأحيان خصوصاً في مجالات الإعلام والسياسة والبرلمان ، وغيرها ... على الرغم من أن الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية ولكن حين يفسد الود بسبب اختلاف الرأي يصاب الوعي في مقتل لا ينجو منه إلا من رحم ربي ... وللأسف، فإن نشأتنا وتعليمنا لم يرسخا في الوعي المصري ثقافة الحوار واحترام الآخر والرأي المخالف، فكثير من الحوارات الثقافية والدينية والإعلامية والبرلمانية في ساحتنا المصرية ، يغلب عليها التشنج وافتعال الأزمات، وكثيرًا ما يختلف المتحاورون حول شكل الحوار وتفاصيله، الأمر الذي يقضي على الأهداف والغايات البعيدة، ويقضي أيضًا على دورنا التوعوي المأمول.

إن احترام الرأي والرأي الآخر ومحاولة الوصول إلى حلول وسطية وقواسم مشتركة، من شأنه أن يرفع قيمة النقاش ويحقق الأهداف التي تؤدي إلى تطوير جوانب كثيرة في المجتمع، وخاصة أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية بحاجة ماسة لغربلة الكثير من الأفكار المسمومة والمطروحة في ساحتها الفكرية، والتي تسعى لتلويث الفكر الإسلامي السمح.

 الرأي الآخر أو المخالف هو رأي صحيح من وجهة نظر صاحبه، وهذا الاختلاف أمر صحي ومفيد في بناء الوعي وتوضيح الحقائق، بدلاً من الأفكار المعلبة والجاهزة، التي لن يقبلها بكل تأكيد جميع فئات المجتمع، خاصة المثقفين والمفكرين، وغيرهم ... ولماذا لا نتقبل الآخر، طالما أن رأيه لا يتعدى الخطوط الحمراء والمساس بالمسلمات والثوابت الوطنية أو الدينية أو الأعراف؟.

لقد أكد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ، في كلمته ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، في سبتمبر الماضي، " أن من الضروري احترام التنوع والتعدد والاختلاف" .. كما أكد سيادته أيضًا منذ حوالي عامين في اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، على أهمية الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف.

  ولا شك ، أن هذا الأمر ، كما قال الإعلامي والبرلماني " مصطفى بكري" ، تزداد أهميته في ظل الجمهورية الجديدة، والتي هي رؤية استراتيجية قائمة على الحرية .. تجعل كل وطني شريف يقف إلى جانب الدولة المصرية، ولا يتجاوز الخط الأحمر وهو الدولة والمؤسسات .

إن المشكلة ، لم تعد مجرد اختلاف الآراء ووجهات النظر ، بل أصبح كل من "يخالف" يتعرض للهجوم ، وشن وابل من الاتهامات عليه، وهو الأمر الذي طال جميع الساحات، السياسية، والبرلمانية، والإعلامية، وأيضًا منصات التواصل الاجتماعي، التي عززت من غياب تقبل الرأي الآخر ، وأصبحت ساحة لشن الحروب على من يخالف رأي المجموعة أو يعبر عن رأيه ووجهة نظره كما يراها هو .

وبالتالي، يجب علينا في إطار سعينا لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني، أن نؤسس لثقافة "الحوار" وتقبل الرأي الآخر ، طالما أنه رأي وطني مخلص، لا يمس أمن الوطن ومقدراته أو ثوابته.. وعلينا أيضًا أن ندرك أن ثقافة الحوار، من شأنها أن تقضى على العنف والانقسامات عبر احترام الآخر ، وبناء مؤسسات قادرة على احتواء الاختلافات وقطع دابر الفتن، مما يعزز من التماسك الاجتماعي في المجتمع .

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