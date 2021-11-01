بمناسبة مرور عام على الافتتاح.. فيلم تسجيلي وأغان والدخول مجانا لمتحف شرم الشيخ

فيلم تسجيلي واغاني والدخول مجانا .. بمناسبة مرور عام علي افتتاح متحف شرم الشيخ

شارك فريق شباب جنوب سيناء في احتفال متحف آثار شرم الشيخ بمناسبة مرور عام علي افتتاحه، وذلك في الحفل الذي حضرته الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.



وقالت المهندسة ميريام سعيد المشرف العام علي متحف شرم الشيخ انه في ذلك اليوم من العام الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف شرم الشيخ بتكلفة بلغت ٨١٢ مليون جنيه وضم المتحف قاعات عرض للآثار علي احدث النظم العالمية بالإضافة لمسرح عرض ومتنزه وكافتيريا وأماكن للاحتفالات صممت باحدث النظم التكنولوجيه الحديثة لتضع متحف شرم الشيخ في إطار افضل المتاحف العالمية.



وقدم فريق شباب جنوب سيناء بإشراف مروة عبد الواحد منسقة الفريق فيلم تسجيلي عن المتحف وفقرات غنائية لفريق كورال ثقافة شرم الشيخ كما قامت الطفلة الموهوبة اروي صالح بالغناء وعزف علي البيانو الطفل علي عبد الحميد.



وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في انجاز متحف شرم الشيخ علي رأسهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.



وفي سياق متصل فتح متحف شرم الشيخ أبوابه مجانا للزوار من المصريين بمناسبة مرور عام علي افتتاحه.



وأضافت المهندسة ميريام سعيد المشرف العام أن قرار فتح المتحف مجانا المصريين من مظاهر الاحتفال بمرور عام علي افتتاح المتحف، مشيرة إلي أنه علي مدار أسبوع سوف تقام سلسلة من الفعاليات فيه من بينها تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب وتلاميذ المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن التي تعد من أهم الالعاب في مصر القديمة علاوة علي ورش حول الكتابة المصرية القديمة.



ويضم متحف شرم الشيخ ٥٢٠٠ قطعة أثرية من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد وتمثل الإله ايروس وهو يصطاد الغزلان و١٠ قطع من كنوز الملك توت عنخ امون بالإضافة لمجموعة من تماثيل ابو الهول ومجموعة من تماثيل الحيوانات المقدسة في مصر القديمة.



متحف شرم الشيخ

IMG-20211101-WA0023

IMG-20211101-WA0018

IMG-20211101-WA0004