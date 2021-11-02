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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق كأس أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس وعلوم طنطا تحصد جائزة التميز البحثي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب السكن بجامعة حلوان.. الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات
 

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدينة الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة  بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢  ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

 


رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع "بنها"


التقى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بالدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، وذلك على هامش زيارته لجامعة بنها للمشاركة في تحكيم رسالة دكتوراه بقسم النبات بكلية العلوم.


احتفالية بمركز ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة.. تدشين مبادرة خليك مكاني

 

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة بجامعة المنصورة فعالية استقبال الطلاب الجدد من ذوى الاعاقة والطلاب القدامى بالجامعه وفريق كبير من طلاب الجامعة من غير ذوى الاعاقة والمتطوعين بالمركز .

 

استمرار فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية الفرنسية Méditerranées في جامعة عين شمس



استمرت فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية الفرنسية Méditerranées لليوم الثانى علي التوالي، والذى تستضيفه كلية الآداب بجامعة عين شمس في الفترة  من ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمبر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً علي إنشاء الجمعية ، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،و الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ونائب رئيس الجمعية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.


انطلاق كأس أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس


انطلقت صباح اليوم فعاليات مسابقة " كأس من أجل مصر "  الخامس التى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 


«علوم طنطا» تفوز بالمركز الأول وتحصد جائزة أعلى نشر علمى على مستوى الجامعات

 

فازت كلية العلوم بجامعة طنطا بالمركز الأول وحصدت جائزة أعلى نشر علمى والتميز البحثى على مستوى الجامعات المصرية.

 

 

 

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