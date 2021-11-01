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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسلحة بيضاء وهواتف آيفون ومستلزمات طبية.. ضبط 6 محاولات تهريب في المطار

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وعدد من الساعات والسماعات والمستلزمات الطبية المستعملة منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وضبط  رجال الجمارك، منظار بندقية آلية وعدد من الأسلحة البيضاء ، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 كما أفاد كل من المقدم ميشيل نبيل والمقدم محمد شاهين والمقدم إسلام عادل من إدارة شرطة الحماية المدنية.

وضمت فرق الضبط من الجمارك كل من أحمد فوزي وياسر إبراهيم و احمد صلاح رزق ونورهان محمد فؤاد، ومحمد فيصل وعمرو عطية وخالد عبد الرحمن وعبد الرحمن الصياد ونورا السيد وأحمد عبد العليم وهبة مصطفى وأحمد أبو بكر ووائل امبابي وأحمد البسيوني ومحمد سمير وعبد الرحمن سيد وسامح سيد واحمد البحيري واحمد عبد الرشيد ومحمود طلعت.

وتم تحرير محاضر ضبط أرقام 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 لسنة 2021 حيث قاد فرق الضبط وتحرير المحاضر كلا من أسامة دياب وأحمد عبد الهادي هاشم مصطفى وأحمد عبد الفتاح طه واحمد سعد مديري إدارات الجمرك الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمطار القاهرة الدولي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الذين بحوزتهم الأسلحة البيضاء ومنظار البندقية الآلية للنيابة المختصة للتحقيق.

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لجمارك الإدارة العامة لجمارك الركاب مطار القاهرة الدولي المستلزمات الطبية بندقية آلية

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