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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يستمر حتى الخميس.. صيدلة حلوان تواصل تنظيم المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، تنظيم المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

 

فعاليات المعرض- الذي انطلق أمس- تبدأ يوميا في تمام الساعة 10 صباحا، حتى الخميس 4 نوفمبر، وذلك في صالة المطعم المركزى بالحرم الجامعي.

 

ويأتي المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلية الصيدلة بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها ، وتقديم منتجات  بجوده عاليه وأسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

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ويضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة، بهدف تلبية إحتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبناءها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة. ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطلاب الغير قادرين.

كلية الصيدلة اجتماع اقتصاد جامعة حلوان

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