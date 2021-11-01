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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب: مبدأ القائمة المتجانسة لمصلحة الأهلي.. والاحترام لكل المرشحين

الخطيب: مبدأ القائمة
الخطيب: مبدأ القائمة المتجانسة لمصلحة الأهلي

 حرصت قائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة على الاجتماع اليوم، مع أعضاء قائمته للحديث بشأن العملية الانتخابية واحتياجات المرحلة التي تسبق الانتخابات والمحدد لها 26/11/2021.

 وقبل بداية الاجتماع قام أعضاء القائمة بالاحتفال بعيد ميلاد رئيس الأهلي الذي وجه الشكر والتحية لكل المحبين الذين احتفوا بعيد ميلاده، وخلال الاجتماع شدد الكابتن الخطيب على ضرورة شرح رؤية القائمة لأعضاء النادي وما تتضمنه هذه الرؤية من نهوض بقطاعات الأهلي في كل المجالات، سواء تطوير الجانب الإداري والنشاط الرياضي، واستكمال البنية التحتية في الفروع الأربعة، والبدء في إنشاء الاستاد وزيادة استثمارات النادي، وتوفير مصادر دخل جديدة، والعمل على نجاح شركات الأهلي الثلاثة (شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للخدمات الرياضية - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية) خاصًة أن هذه الشركات تمثل مستقبل النادي. 

وتناول الكابتن الخطيب في حديثه مع مرشحيه على ضرورة العمل الجماعي واحترام المنافسين، وأن تخرج الانتخابات في مشهد حضاري يليق بالأهلي ومكانته التاريخية.

 وقال الخطيب إن مبدأ القائمة واختيار مجموعة من المرشحين المتجانسين يساعد كثيرًا على الاستقرار والتعاون لمصلحة النادي.

 لاسيما وأن إعلاء مبدأ القائمة جاء منذ زمن طويل ، وحقق فارق كبير في عملية الاستقرار  والتطوير والنهوض بالفرق الرياضية وكلها تصب في مصلحة الأهلي.

 وأضاف أن القائمة ضمت مجموعة من المرشحين الذين تم إختيارهم بعناية وفقًا لإحتياجات النادي في السنوات الأربع المقبلة ، بعد التشاور مع لجنة الحكماء ورموز النادي، مشيرًا إلى إحترامه الكامل لبقية المرشحين.

الأهلى النادي الأهلي الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب

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