ياسمين فؤاد: البيئة في قلب عملية التنمية داخل مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة التغير المناخي، ركزت على المشروعات القومية التي قامت بها مصر لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، وأعلن عن الوصول للمشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100%بحلول 2030.

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم الإثنين، أن البيئة موجودة في قلب عملية التنمية في مصر ومعظم المشروعات خلال 2030 تراعي الأبعاد الخاصة بتغير المناخ، موضحة أننا لدينا لأول مرة جناح مصري بهذه القمة يعرض به فيلم عن التغير المناخ وامكانيات مصر، واستضافة مصر للقمة القادمة لتغير المناخ، وكتيب عن ما تستطيع أن تقوم به مصر خلال القمة، وما تقوم به لدعم القارة الإفريقية، والرؤية للأجيال القادمة فيما يتعلق بتغير المناخ، وكتيب عن المشروعات القومية في التكيف، وكتيب يحوي كلمة الرئيس السيسي.

وتابعت، أن معظم المشاركين بقمة المناخ متحمسين لاستضافة القمة القادمة في مصر، لافتة إلى أن هناك زخم كبير وأمل وطموحات كبيرة لمصر لتوليه رئاسة هذا المؤتمر، مناشدة الإعلام بانتهاز فرصة عقد قمة تغير المناخ المقبلة في مصر لرفع وعي المواطنين بالممارسات الجيدة للاستفادة من القمة للتصدي للتغير المناخي؛ نظرًا لأهمية مصر والدور الذي تلعبه دوليًا.