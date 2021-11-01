مديرة مدرسة تطلق مسابقة ملكة جمال الأخلاق للطالبات.. وتامر أمين يصفق لها..فيديو

كشفت أميرة أحمد كامل، مديرة مدرسة الشهيد هشام بركات بالإسكندرية، عن تفاصيل تنظيم مسابقة ملكة جمال الأخلاق في المدرسة للطالبات.

وقالت أميرة كامل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن المسابقة قائمة على بث روح الأخلاق والقيم بين الطالبات داخل المدرسة، كي تصبح الطالبة مفيدة للمجتمع.

وأضافت أميرة كامل "نقيم الطالبة عن طريق التعرف على كيفية تعامل الطالبة مع المدرسين وطريقة تعامل الطالبة مع زميلتها الطالبات داخل المدرسة ويكون التعامل قائم على التواصل والعمل الجماعي والأخلاق".



وأكدت أميرة كامل “يجب أن تكون الطالبة متعاونة ويكون أسلوبها في التعامل محترما وتتعامل مع المجتمع الخارجي باحترام”، مضيفة "أعمار الفتيات المشاركات في المسابقة من 11 لـ 12 سنة وبدأت الطالبات التقدم للترشح وسوف يفوز ملكة جمال و4 وصيفات ".



وقام الإعلامي تامر امين، بالتصفيق لـ أميرة كامل مديرة المدرسة على فكرة مسابقة جمال الأخلاق.