نشأت الديهي: أزمة المناخ تمثل قطع شرايين وتدمير لرئة العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكرة الأرضية التي تجمعنا جميعًا في مأزق وجودي بسبب تغير المناخ، والذي يهدد بقاء الكرة الأرضية نفسها وفناء كل من عليها، مؤكدًا أن الانبعاثات الكربونية الحادة تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وزيادة التلوث وتأكل طبقات الأوزون.

وأضاف نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن أزمة المناخ تمثل قطع شرايين وتدمير لرئة العالم، مشددًا على أن أزمة المناخ ليس لها من دون الله كاشفة، مؤكدًا أن الامن المناخي العالمي أصبح مهدد للبشرية، موضحًا أن الحديث عن التغير المناخي لم يعد رفاهية أو دعوة أخلاقية وإنما يمثل حياة أو موت.

وتابع، أن تحقيق الأمن المناخي لا يمكن أن تستطيع دولة بمفردها أن تنجح في التعامل معه، ولا بد ان تتشارك وتتكاتف جميع الدول فيه، لافتًا إلى أن رئيس وزراء بريطانيا، قال أنه حال فشل قمة جلاسجو سيفشل كل شيء، والأطفال هما من سيدفعون الثمن، مؤكدًا أن الصين هي أكبر دولة في العالم ملوثة للبيئة وهي الغول البيئي الذي يلتهم المناخ، فهي أكبر دولة تساهم في تلوث المناخ والبيئة بما يصل لـ 25% من الانبعاثات الكربونية في العالم.



