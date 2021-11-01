فلوس تيك توك.. بلوجر يثير غضب الشرطة بمطاردة مثيرة من أجل المشاهدات

أثار البلوجر الأمريكي "داموري ميكولا" غضب المتابعين على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما أثار غضب رجال الشرطة بمطاردة وهمية استمرت ساعات طويلة.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" تم اعتقال داموري ميكولا ، الذي لديه أكثر من 4 ملايين متابع على موقع الفيديوهات "تيك توك"، يوم الجمعة، وجعل الشرطة خلفه في مطاردة بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة ، وفقًا لدورية "فلوريدا هاي واي".

وقال أحد الضباط إن ميكولا اعتقد أنه يستطيع فعل ما يريد لأنه شاب غني ولديه سيارة سريعة، فيما أفادت قناة " فوكس نيوز" أن نجم وسائل التواصل الاجتماعي داموري ميكولا ، 18 عاماً ، تم اعتقاله يوم الجمعة بعد أن قاد جنود دورية شرطة في فلوريدا للطرق السريعة في مطاردة عالية السرعة من أجل المتعة.

وقالت وسائل الإعلام إن ميكولا، الذي لديه أكثر من أربعة ملايين متابع على تيك توك ، بدأت المشاجرة بانفجار إطارات سيارته بجوار سيارة دورية في مقاطعة باسكو بولاية فلوريدا.



وأضافت الشرطة إنه بدأ في الضوء الأحمر، وانطلق، وكان السبب في استمرار مطاردة عالية السرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، وقالت دورية الطريق السريع في فلوريدا إن ميكولا لم يتوقف عندما أضاء أحد أفراد الشرطة أضواء السيارة وقام بعمل صفارات الإنذار.

وأظهرت لقطات فيديو للحادث دودج تشالنجر ميكولا وهي تبتعد مع انطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالشرطة، ثم ذهب الشرطي إلى منزل ميكولا واعتقله على الفور تقريبًا دون وقوع حوادث.

وبعد القبض عليه ارتفعت أرباحه ما بين 400 ألف دولار و450 ألف دولار في السنة.

وتابع بيان الشرطة: "اعترف ميكولا أن هذه كانت طريقة تفكير غير منطقية لكسب المال، ونصحه ألا يفعل شيئًا ممتعًا لمدة تتخطى ثلاث ثوان دون إلحاق الضرر بالآخرين".