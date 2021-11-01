سياحة بالنواب توصى برفع سرعة الانترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لموافاة اللجنة بشأن ما تم تنفيذه في ضوء مخاطبة الوزارة لغرفة المنشآت الفندقية والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية رفع سرعات الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.



وأكدت اللجنة أنه لا بد من توفير شبكة واي فاي بسرعة جيدة داخل المناطق السياحية والفنادق ذات الخمسة نجوم والأربعة نجوم والفنادق العائمة والمزارات لتتناسب مع مكانة مصر الدولية وإرسال صورة جيدة للسياح يتم تناقلها بين ذويهم بعد العودة لبلادهم عن مصر وأثارها وما تمتعوا به من راحة ومستوى عالي من خدمات الاتصالات أثناء رحلاتهم في هذه المناطق.



وقد جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستعراض الردود الواردة من الوزارات المعنية علي توصيات اللجنة ، وإعداد حصر بالتوصيات التي أقرتها اللجنة ولم يرد إليها رد بشأن ما تم فيها .