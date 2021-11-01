كان بيبص عليها.. تفاصيل واقعة غرفة البروفة بمحل ملابس الهرم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، جدلا كبيرا حول واقعة تصوير الفتيات داخل محل ملابس شهير في منطقة العمرانية بالهرم بعد أن أقدم شاب صاحب محل ملابس حريمي على تصوير فتاة بغرفة البروفة الخاصة بالمحل.

وتواصل "موقع صدى البلد"مع المحامي أحمد الطليمي المحامي ووكيل الفتاة مريم أحد ضحايا صاحب المحل الذي أكد أن الواقعة تتمثل في أثناء خروج الفتاة "مريم" من معهد الفنون في منطقة خاتم المرسلين؛ كانت تترجل هي وزميلتها "دميانا" فدخلت شارع فاطمة رشدي؛ وأثناء تجولهما دخلت محل ملابس لشراء بعض الملابس فأعجبت بقطعة ملابس شرعت الفتاة في الدخول إلى غرفة البروفة لقياسها وكانت صاحبتها دميانا خارج غرفة الملابس.

وأوضح الطليمي؛بعد أن دخلت مريم غرفة البروفة لقياس القطعة تفاجأت زميلتها دميانا بدخول صاحب المحل الي غرفة البروفة الثانية في هذه اللحظة تسرب الشك داخل دميانا ثم توجهت الي غرفة مريم فوجدت ستارة تعتقد فيها أن زميلتها تتواجد بداخلها ولكن وجدت خالد صاحب المحل في وضع انحناء ويشاهد مريم من خلال ثقب موجود في الجدار الخشبي بين الغرفتين.

وأضاف الطليمي؛ صرخت زميلتها دميانا وخرجت الي باب المحل واستغاثت بالأهالي والمارة في الشارع فدخل أحد الأشخاص سألا في أيه فأجابت دميانا صاحب المحل بيصور صاحبتي وهي في غرفة البروفة من الغرفة الثانية فتجمع عليه الأهالي وأخذوا منه التليفون واعطوه لي “مريم و دميانا” لمشاهدة ان كان لها صور ام لا وتأكدا انه لم يسطتع تصويرها.

وبناء علي ذلك أبلغ أحد الأشخاص شرطة النجدة وتم إبلاغ قسم شرطة العمرانية، وألقي القبض على خالد صاحب المحل.