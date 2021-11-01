عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تسليم الاسطوانات الإلكترونية الخاصة بالمقررات بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم وضع جدول زمني لتسليم الCD لجميع الفرق من خلال منافذ شوؤن الطلاب.

وأكد الدكتور مصطفي مرتضي خلال تصريحاته علي ضرورة التزام  الطلاب بالمواعيد المحددة للطلاب حسب كل فرقة عند استلام الCD لافتا ان تم ونشر الجداول علي الصفحة الرسمية للكلية .

وشدد عميد كلية الآداب علي التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لافتا ان الكلية تقوم بتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا.

الجدير بالذكر نظمت وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الاعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي ورشة عمل مجانية بعنوان (معسكر الابتكار ) .

أقيمت الورشة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د مصطفى مرتضي عميد الكلية و اشراف ا.د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعداد وتنفيذ ا.د ايمان طه مديرة وحدة متابعة الخريجين ومن التعليم العالي منال محمد كامل و ليلي محمود عبد الرحيم.
وقدمت الورشة المدربة : سحر غازي ونسقتها مريم رافت من مؤسسة انجاز للتدريب ونيرمين جرجس من  إدارة متابعة الخريجين بالكلية .

وتعرف المشاركون في الورشة علي مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مباديء علم ريادة الأعمال مما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وحل المشكلات في وقت محدد .
واستهدفت الورشة تقديم نشاطات تعليمية تمكن المشاركين من تعلم العديد من مهارات العمل الجماعي ، ودعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق وكيفية تحويل أفكارهم إلي مشاريع تجارية واجتماعية وكذلك تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وفهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري وكيفية تحديد معايير تقييم أداء المشروع وتكوين فريق متكامل لإدارة المشروع بنجاح.

وفي نهاية الورشة حصل المتدربين والمدربين على شهادات مشاركة وتقدير من المؤسسة المانحة (إنجاز).

ترشيحاتنا

هل يتعرض الطفل للعقاب بعد تعديلات قانون المرور الجديدة ؟

وكيل البرلمان يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

هدف تاريخي.. الشرقية للدخان يتلقى الخسارة الثانية في الدوري أمام غزل المحلة

تفاصيل تبرع أغنى رجل في العالم بثروته لإنقاذ 43 مليون شخص من الجوع

خبير تكنولوجيا معلومات يكشف عن أسباب توقف واتساب على بعض الهواتف.. فيديو

الاتحاد بطل كأس السوبر لكرة السلة رجال.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

عالم أزهري تعليقا على جريمة الإسماعيلية: الممتنع عن رد العدوان آثم شرعا

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

جلطة وغيبوبة وتوقف القلب.. تفاصيل شهر من المعاناة الصحية لـ سهير البابلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ