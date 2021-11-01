بدء تسليم الاسطوانات الإلكترونية الخاصة بالمقررات بآداب عين شمس

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم وضع جدول زمني لتسليم الCD لجميع الفرق من خلال منافذ شوؤن الطلاب.

وأكد الدكتور مصطفي مرتضي خلال تصريحاته علي ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للطلاب حسب كل فرقة عند استلام الCD لافتا ان تم ونشر الجداول علي الصفحة الرسمية للكلية .

وشدد عميد كلية الآداب علي التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لافتا ان الكلية تقوم بتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا.

الجدير بالذكر نظمت وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الاعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي ورشة عمل مجانية بعنوان (معسكر الابتكار ) .

أقيمت الورشة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د مصطفى مرتضي عميد الكلية و اشراف ا.د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعداد وتنفيذ ا.د ايمان طه مديرة وحدة متابعة الخريجين ومن التعليم العالي منال محمد كامل و ليلي محمود عبد الرحيم.

وقدمت الورشة المدربة : سحر غازي ونسقتها مريم رافت من مؤسسة انجاز للتدريب ونيرمين جرجس من إدارة متابعة الخريجين بالكلية .

وتعرف المشاركون في الورشة علي مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مباديء علم ريادة الأعمال مما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وحل المشكلات في وقت محدد .

واستهدفت الورشة تقديم نشاطات تعليمية تمكن المشاركين من تعلم العديد من مهارات العمل الجماعي ، ودعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق وكيفية تحويل أفكارهم إلي مشاريع تجارية واجتماعية وكذلك تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وفهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري وكيفية تحديد معايير تقييم أداء المشروع وتكوين فريق متكامل لإدارة المشروع بنجاح.

وفي نهاية الورشة حصل المتدربين والمدربين على شهادات مشاركة وتقدير من المؤسسة المانحة (إنجاز).