أميرة الفيشاوي: 50% من سلوكيات الأطفال تتشكل عبر الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا..فيديو

قالت أميرة الفيشاوي الكاتبة واستشاري العلاقات الأسرية، إن العالم الافتراضي الآن سيطر على الحياة الاجتماعية والعاطفية وتربية الأطفال ، مؤكدة أن الدراسات أثبتت أن 50% من سلوكيات الأطفال تتشكل عبر الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا .

وأضافت اميرة الفيشاوي خلال لقائها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، ان مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بالسلب على الحياة الرومانسية والعاطفية بين الرجل والمرأة .

ومن جانبها أوضحت خديجة طاهر خبيرة في التطبيقات التكنولوجية ، أن كثير من الأفراد يستخدمون السوشيال ميديا بصورة خاطئة وهو ما يتسبب في الخلافات الزوجية.