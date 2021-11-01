مصيلحي يهنئ رجال سلة الاتحاد بعد التتويج بلقب السوبر

هنأ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق الأول لكرة السلة عقب التتويج بكأس السوبر .

الاتحاد السكندري بطل كأس السوبر بعد الفوز علي الزمالك

توج الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال بعد لقاء كبير مع فريق الزمالك الذي خاض اللقاء بفريق الناشئين وقام بإراحة الفريق الاول وانتهى اللقاء لصالح سيد البلد بنتيجة٩٥ /٤٦.

جاءت نتائج الفترات كالأتي:- الفترة الاولى تقدم الاتحاد ٢٧ /١٤. والفترة الثانية تقدم الاتحاد ٥٦ /٢١. والفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٧٥ /٤٢. أما في الفترة الرابعة فأنهي زعيم الثغر اللقاء بنتيجة ٩٥ /٤٦. ويعد هذا اللقب رقم ٩ للاتحاد السكندري ليصبح الاكثر تتويجا باللقب.