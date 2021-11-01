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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف تاريخي.. الشرقية للدخان يتلقى الخسارة الثانية في الدوري أمام غزل المحلة

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

نجح فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة تحت القيادة الفنية للمدرب محمد عودة، في تحقيق فوز صعب على نظيره إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بنتيجة 3-2 خلال اللقاء أقيم على ملعب استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم المحلة بثلاثية مقابل هدف، حيث تقدم عبده يحيى وأحمد غنيم في الدقيقتين 27 و32، ثم استغل علاء عباس لاعب إيسترن كومباني خطأ مدافع الفلاحين محمد فتح الله ليقطع كرة في الجهة اليسرى ويمررها إلى أحمد متعب ليسجل هدف تقليص الفارق.

وقبل انتهاء الشوط الأول المثير في نصفه الثاني، ظهر هشام بلحة ليسجل هدف المحلة الثالث في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء أحمد جمال دون تردد.

ودوَن أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني أول هدف في تاريخ النادي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد زيارة شباك غزل المحلة في مواجهة الفريقين بالمسابقة.

وفي الشوط الثاني سعى إيسترن كومباني لتحقيق التعادل واقتناص النقطة الأولى في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز، وأجرى أكثر من تغيير، كان من بينهم الدفع بلاعب منتخب مصر السابق أحمد تمساح، إلى أن ظهر محمد حسن في الدقيقة 75 ليستغل ارتباك دفاع المحلة، ويسجل هدف تقليص الفارق للفريق الصاعد حديثًا.

وحاول لاعبو إيسترن كومباني على مدار الربع ساعة الأخير إحراز الهدف الثالث والتعادل، إلا أن دفاع المحلة حال دون ذلك.

بهذه النتيجة وصل فريق المحلة إلى النقطة الرابعة بعد تعادله مع المصري في الجولة الأولى، بينما ظل فريق ايسترن كومباني بلا نقاط في الدوري، بعد تلقيه الخسارة الحالية والسابقة أمام المقاولون العرب.

غزل المحلة محمد عودة ايسترن كومباني الشرقية للدخان الدوري المصري الممتاز

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