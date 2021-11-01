ضياء رشوان: حققنا 60% من التأسيس للحقوق السياسية خلال 8 سنوات

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تمر بتجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن هذه التجربة وصف معاصر وسوف يكتب المؤرخين كلام كثير عن تجربة مصر الحالية، وهذه التجربة بدأت قصيرة مدتها 8 سنوات وخلال هذه المدة لا يمكن الوفاء بحقوق كل أجيال حقوق الإنسان.

وأضاف ضياء رشوان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن حقوق الإنسان ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي والتنموي تتلخص في الحق في الحياة، متابعا: "حققنا 60% من التأسيس للحقوق السياسية خلال السنوات الثمانية الأخيرة".

واستكمل: "شكلنا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر في نوفمبر 2018"، موضحا أن ما يحدث الان تغيير للجغرافية السياسية لمصر ونحن أمام تجربة مختلفة لتغيير الجغرافيا السياسية لمصر في كل زوايا الحياة.