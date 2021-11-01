بسمة وهبة تطالب الخطيب بإقالة موسيماني وتعيين هذا المدرب.. فيديو

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول، مؤكدةً أنه أسوأ مدرب في الدوري الممتاز منذ بدايته، وذلك خلال حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

وأكدت وهبة، ان حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، يستحق أن يكون المدير الفني للنادي الأهلي: "لو موسيماني مشي هعمل فيديو زي فلولة وهقوله باي باي، ونفسي كابتن بيبو يفكر في كابتن حسام حسن".

وتابعت: أثار أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة غضب قطاع واسع من جمهوره، وبخاصة أن الفريق لم ينجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز، حيث حل وصيفا للزمالك”.