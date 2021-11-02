نشرة المرأة والصحة..كل ما تريد معرفته عن مرض الـ ساد.. نوع من التوابل يحميك من أمراض خطيرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

القرفة ، من التوابل ذات الرائحة والنكهة الفريدة ، ومألوفة لدى الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، الذين يستخدمونها في أنواع مختلفة من الأطباق الشهية لتعزيز نكهة الطعام والحصول على مجموعة واسعة من الفوائد من التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم للمساعدة في إنقاص الوزن ومن علاج اضطرابات الجهاز التنفسي إلى تحسين الجهاز الهضمي.

تعانى أغلب الفتيات من مشاكل البشرة من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء وجفاف البشرة.

وقدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج حب الشباب .

جرثومة المعدة .. هي نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي وتسبب تقرحات المعدة، وحذر منها الكثير من الأطباء أن عدم علاجها فور اكتشافها فإنها تؤدي إلى الإصابة لـ سرطان الأمعاء، لذلك عليك التأكد من سلامتك من خلال بعض الأعراض وإجراء التحاليل كل فترة.

ووفقًا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل فإننا نستعرض في التقرير التالي..

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن مرض الساد أو ما يطلق عليه اسم المياه البيضاء هو المسبب الرئيسي للعمى فى السعودية.