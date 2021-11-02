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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..كل ما تريد معرفته عن مرض الـ ساد.. نوع من التوابل يحميك من أمراض خطيرة

مرص الساد
مرص الساد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

نوع من التوابل يحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليه

القرفة ، من التوابل ذات الرائحة والنكهة الفريدة ، ومألوفة لدى الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، الذين يستخدمونها في أنواع مختلفة من الأطباق الشهية لتعزيز نكهة الطعام والحصول على مجموعة واسعة من الفوائد من التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم للمساعدة في إنقاص الوزن ومن علاج اضطرابات الجهاز التنفسي إلى تحسين الجهاز الهضمي.

قشر البرتقال.. علاج سحرى يخلصك من حب الشباب

تعانى أغلب الفتيات من مشاكل البشرة من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء وجفاف البشرة.

وقدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج حب الشباب .

 

دراسة تحدد موعد انتهاء هلع العالم من فيروس كورونا.. تفاصيل

في اليوم العالمي للنباتيين .. هذه فوائد النظام الغذائي لمحبي تجنّب اللحوم

 

علاج جرثومة المعدة في المنزل بمكونات طبيعية

جرثومة المعدة .. هي نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي وتسبب تقرحات المعدة، وحذر منها الكثير من الأطباء أن عدم علاجها فور اكتشافها فإنها تؤدي إلى الإصابة لـ سرطان الأمعاء، لذلك عليك التأكد من سلامتك من خلال بعض الأعراض وإجراء التحاليل كل فترة.

ووفقًا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل فإننا نستعرض في التقرير التالي..

المسبب الرئيسي للعمى في السعودية.. كل ما تريد معرفته عن مرض الـ ساد

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن مرض الساد أو ما يطلق عليه اسم المياه البيضاء هو المسبب الرئيسي للعمى فى السعودية.

فيروس كورونا حب الشباب جرثومة المعدة القرفة مرض الساد

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