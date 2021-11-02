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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقق الانضباط المروري وتمنع عشوائية الإعلانات وتساير التطور.. تأييد برلماني كبير لتعديلات قانون المرور الجديد.. نزوله بالسن للترخيص وعدم سحب رخصة القيادة بسبب الملصق يبرز دقتها

مجلس النواب
مجلس النواب

نقل النواب: سحب رخصة تسيير المركبة فقط بشأن مخالفة الملصق الالكتروني قرار حكيم
برلماني: تعديلات قانون المرور دورها كبير في تحقيق الانضباط ومواكبة التطور
عمرو عكاشة تعديلات قانون المرور الجديدة رادعة لعشوائية الإعلانات عن طريق معايير منضبطة

 

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

مشروع القانون جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

 

و بحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .


ولاقت تعديلات قانون المرور تأييد برلماني واسع لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الانضباط المروري ومواكبة التطورات منوهين إلى ظهور بعض المركبات الجديدة مثل الاسكوتر والمركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع وبالتالي كانت في حاجة إلى تعديلات تشريعية أيضا لمواكبتها.


وأكد النواب أيضا على أن هذه التعديلات تطرقت إلى ضبط منظومة الإعلانات الملصقة على كافة المركبات، الأمر الذي كانت به عشوائية كبيرة، موضحين أن هذه القانون بما وضعه من تراخيص ورسوم تقنن هذه الأعمال.

 

وحول هذا الموضوع قال النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت مناقشات عديدة حول التعديلات الخاصة بقانون المرور وهذه المناقشات شملت أكثر من زاوية هامة.

 

وأضاف عوض خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دائما ما يطرأ على الشارع المصري والمجتمع تغيرات، الأمر الذي يتطلب اجراء تعديلات وتغيرات تشريعية أيضا لمواكبة هذه التغيرات ومسايرة الواقع من أجل السير إلى الامام والتطلع إلى المستقبل.


وتحدث النائب محمد عوض السيد بشأن إشكالية عقوبات الملصق الالكتروني، موضحا ان التعديلات وفقت بشأن عدم سحب رخصة القيادة حال عدم وجود الملصق الإلكتروني، بل اتخاذ اجراء سحب رخصة  تسيير المركبة فقط، موضحا وجهة نظره بشأن هذا الأمر أنه قد يكون السائق حينها لا يمتلك السيارة وبالتالي الضرر يجب أن يوقع على السيارة فقط ومالكها الأصلي.


وعن النزول في السن بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في لمن هم دون الـ16 عام، فهذا أمر جيد جاء مؤكدا لدراية الدولة ورؤيتها لما يدور بالمجتمع، حيث أن الفئة التي أتاح لها الترخيص، تستخدم بكثرة هذا الدراجات الألية وبالتالي أوافق على هذا التعديل من القانون.

 

وقال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن تعديلات قانون المرور جاءت في غاية الأهمية، موضحا أنه تحدث خلال الجلسة العامة اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة هذه التعديلات والنزول بسن الترخيص لمن هم دون 16 عام، وسلط الضوء على اهمية هذا استحداث رخصة قيادة الدراجة الألية الخفيفة، نظرا للتطور السريع الذي نشهده.


وأضاف سلطان خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن خفض سن الترخيص من 18 سنة إلى 16 سنة أمر هام، وذلك نظرا للتطورات التي شهدناها واستعمال فئة كبيرة من الشباب لهذه الدراجات والتي شهدت أنواع جديدة منها أيضا.


وأشار عضو لجنة حقوق الانسان أن مشروع القانون جاء متكامل ومنظم لمسألة الدعايا والاعلانات العشوائية على وسائل المواصلات، فضلا عن دوره الكبير في تحقيق الانضباط المروري.

 

من جانبه قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة بشأن قانون المرور، والتي تمت الموافقة عليها اليوم نهائيا، تستهدف بشكل عام مواكبة التطور في حركة النقل، مشيرا إلى أن النزول بالسن لاستخراج رخصة إلى 16 عام، يتوازى مع ما تشهده البلاد من زيادة استخدام هذه الفئة لهذا النوع من المر كبات وبالتالي النزول به أمر ضروري.

 

ونوه النائب عمرو عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون عمل على تحقيق المرونة الكافية بشأن تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، موضحا ان التعديلات لفتت النظر إلى إشكالية من يسمح لشخص غير مرخص له لشخص غير مرخص له بالقيادة بنفس العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

 

وتطرق عضو الشيوخ إلى إشكالية ضبط ملف الإعلانات العشوائية الملصقة على المركبات، مشيرا إلى ان هذا القانون سيعمل على منع كل اللغط المثار بهذا الأمر عن طريق وضع ضوابط وتقنين هذه الإعلانات بشكل جيد مختتما حديثه قائلا:" التعديلات جاءت رادعة لعشوائية الإعلانات وسيكون هناك تنظيم لها وفقا لضوابط ومعايير منضبطة".
 

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