الكل يرزق من فضل الله.. رحلة الجمال من السودان للتبة في شلاتين

يعتمد غالبية أهالي مدينة شلاتين على " تبة الجمال " لتأمين أرزاقهم من خلال شحن الإبل في هذه التبة و لهم على ذلك العمل أجر يضمن لهم معيشة كريمة بعض الشيء .

يقول الشيخ محمد زين من أبناء قبيلة العبابدة ينقسم العمل في تبة الجمال إلى أيام ، لكل قبيلة يوم معلوم ، يقوم شيخ من القبيلة بتوزيع الأفراد على التبة مبكرًا و حسب عدد الإبل المراد شحنها و كلما زاد العدد أتسع الرزق .

وتابع زين لا يُمنع أبناء القبائل الأخرى التي لم يحن دورها بعد من العمل فالكل يُرزق من فضل الله و يتشارك الجميع في الشحن ، و الكل في الشقاء سواء.

الحسن عثمان من أبناء قبيلة البشارية يؤكد لا يحلم العامل بغير أن يجمع ثمن الخبز و الطعام لصغاره ، و لو كان العمل جيدًا فهنيئًا للصغار بنصف كيلو من لحم الضأن يحلو معه الطعام .

وأضاف الحسن على بساطة هذه الطموحات و في متن هذا الهامش في جانب آخر يعيش مصريون كثر لا يحلمون بأكثر من أن يرزقهم الله الخير.

وقال الشيخ شاذلى بشير عمر إن تجارة الإبل من السودان إلى مصر لها جذور قديمة يعود تاريخها إلى مئات السنين و تستغرق الرحلة سيرًا على الأقدام عبر الصحراء حوالي 15 يومًا تشمل الرحلة قطيعاً من الإبل يبلغ 500 رأس يرافقه عدد من الحراس السودانيين ، وصولاً إلى سوق شلاتين.

وتابع عمر تخضع الجمال لرقابة بيطرية وفحص صارم بالحجر البيطرى قبل عملية التوزيع، ويتم الإفراج الصحى عنها بعد التأكد من سلامتها، فيما تقوم الوحدة البيطرية بالشلاتين بالفحص والمتابعة لضمان سلامة الجمال، كما أن منفذ رأس حدربة يستقبل شهرياً ٨ آلاف رأس من الجمال قادمة من السودان ويتم حجزها فى الحجر البيطرى للكشف عليها، والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم نقلها إلى سوق الشلاتين، لتبدأ عملية البيع والشراء، وتوزيع الجمال على مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المحافظة طورت السوق العام الماضى ودعمتها بجميع الخدمات.