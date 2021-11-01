مسئولون في إيران يكشفون حجم المشكلة: توقعات باستيراد طهران احتياجاتها البترولية من الخارج

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده قد تصبح مستوردة للمشتقات النفطية إذا لم تستثمر في تطوير قطاع النفط والغاز، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وفي اجتماع للفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية قال أوجي إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في المجال النفطي لتلبية احتياجات البلاد.

وحسب ما ذكر موقع الحكومة الإيرانية في الإنترنت، أعرب أوجي عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي، في صناعة النفط والغاز.

وسبق إن حذر مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قال مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، من أنه "إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز، فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط".

وقال محسن خجسته مهر: "من أهم أولويات الحكومة، هي إعادة مستوى انتاج النفط على ما كان عليه قبل العقوبات"، مضيفا: "حقل الجنوب للغاز هو مصدر 70% من إنتاج البلاد، ومن خلال حفر آبار جديدة وإجراءات هندسية نفطية مثل العمل الحمضي، يمكن منع التدهور الطبيعي في الإنتاج إلى حد ما، ولكن الأكثر الشيء المهم الذي يجب أن نفعله هو بناء محطات تقوية".

وحذر نائب وزير النفط من أنه "بالنسبة لتراجع الإنتاج ، فلدينا سيناريو تعويضي بأنه إذا لم نفعل فسنستورد الغاز" خلال أعوام.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أهمية توفير استهلاك الغاز، وتابع: "شركة النفط الوطنية منتجة للغاز، ولكن في مناقشة تحسين استهلاك الطاقة، هناك قضايا مهمة يجب أخذها في الاعتبار".

وأكمل: "توفير حوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز يمكن تحويله إلى صادرات وأولويتنا هي تحويل الغاز إلى سلسلة قيمة".