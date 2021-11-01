الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك تكشف مواعيد الوديات واحتفالية الدوري في الإمارات

أكد محمود حسام منظم معسكر الزمالك في الامارات، أن العمل مع القلعة البيضاء شرف كبير لأي شركة أو مؤسسة.

وقال حسام عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الزمالك سيخوض مباراتين قويتين أمام اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري في معسكره بالامارات يومي ٥ و ٨ يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك مباراة ثالثة ستقام يوم ٣ يناير المقبل لم يتم تحديدها بعد. موضحا أن لقاء اندرلخت سيقام يوم ٥ يناير على ملعب الشارقة ، كما تقام مواجهة بازل يوم ٨ في نفس الشهر على الملعب ذاته.

وأوضح أنه ستقام احتفالية للزمالك يوم ٧ يناير المقبل احتفالا بالتتويج بالدوري وتواجد الدرع في الاحتفال.