روما ضد ميلان.. رفاق إبراهيموفيتش يكسرون هيمنة مورينيو في إيطاليا

استطاع فريق ميلان الفوز على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس في الدوري الإيطالي.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإيفواري فرانك كيسي سجلا هدفي ميلان في مباراة الأمس، فيما جاء هدف روما عن طريق المصري الأصل ستيفان الشعراوي، ليحقق “الروسينيري” نقاط المباراة الثلاث.

الحقيقة أن انتصار ميلان كان مميزًا ليس لأنه جعلهم يحافظون على سلسلة اللا هزائم في الدوري الإيطالي، وجعلهم يتقاسمون الصدارة مع نابولي، ولكن لأنهم كسروا هيمنة المدرب جوزيه مورينيو في المباريات التي يلعبها مع فرقه على أرضه.

انتصار ميلان هو الهزيمة الأولى التي يتلقاها فريق للمدرب جوزيه مورينيو في الدوري الإيطالي على ملعبه منذ 43 مباراة متتالية (33 إنتصار ، 11 تعادل) وهي أطول سلسلة محلية لم يهزم فيها أحد المدربين منذ موسم 1994-1994 على أرضه في بطولة الدوري الإيطالي.

يذكر أن مورينيو كان مدربًا لـ إنتر وتُوج معهم ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2010 قبل الرحيل لتدريب ريال مدريد، كما أنه تولى تدريب روما منذ بداية هذا الموسم، بعد رحيله عن تدريب توتنهام هوتسبير.