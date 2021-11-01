الاتصالات تكشف تفاصيل فرض غرامات على شركات المحمول بسبب سوء الخدمة.. فيديو

كشف المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس قطاع المكتب الفني لتنظيم الاتصالات، تفاصيل فرض غرامات على شركات المحمول بسبب سوء الخدمة.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لدينا حرص على تجسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين".

وأضاف: "أصدرنا تقرير عن الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين"، مردفا: "تم إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير جودة خدمات الاتصالات وفقا للتراخيص الممنوحة لهم".

وأشار: "شركات المحمول غرمت بقيمة 25 مليون جنيه لتجاوزها معايير جودة الخدمة"، مؤكدا: "جودة الخدمة حق للمواطن ولابد أن يحصل عليها".

وأوضح: "دخول 641 محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها من الجهاز خلال الربع الثالث لعام 2021، بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني".



وتابع: "كل شهر نقوم بقياس جودة الخدمة من خلال مسح ميداني لكل مصر"، موضحا: "كل نصف عام نصدر تقرير لمنظومة متابعة شكاوي خدمات الاتصالات".

