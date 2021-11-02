تأكيدا لـ صدى البلد.. استقالة طلعت يوسف رسميا من تدريب الإسماعيلي

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استقالته من تدريب الفريق؛ وذلك بعد تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد، ضده في الساعات الماضية.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيوينة عبر فضائية :"أون تايم سبورتس" :"يحيى الكومي، أنهى علاقتي معه قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي"، مؤكدًا :"أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق".

وأضاف طلعت يوسف، :"رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!"، مضيفًا :"مستحيل أستمر مع الفريق الفترة المقبلة، حتى لو فاز الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة".

وتابع طلعت يوسف،:"الجهاز المعاون، سيقود الفريق في مباراة البنك الأهلي، وبعد لن نستمر مع الفريق، اتخذت قرارًا نهائيًا ولن أتراجع".



ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.