عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه يتحدث عن تفاصيل منطقة البوليفارد.. فيديو

فيصل بافرط
فيصل بافرط

قال فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، إن شعار موسم الرياض لهذا العام هو تخيل أكثر، معقبا: "منطقة البوليفارد تعتبر أكبر بـ3 أضعاف عن العام الماضي".

 

وأضاف "بافرط"، خلال حواره مع الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منطقة البوليفارد في العام الماضي كانت 3 مناطق فقط أما هذا العام وصلت إلى 9 مناطق"، لافتا: "المناطق خارج البوليفارد أصبحت 14 منطقة أما العام الماضي كانت 11 منطقة".


وأشار: "تم مضاعفة مساحة الأماكن بشكل كبير عن العام الماضي"، موضحا: "منطقة البوليفارد تضم أكثر من 200 مطعم، وأكثر من 80 ستور".


وأوضح: "نطمح أن نوفر كافة قطاعات ومحتويات الترفيه للمواطنين، وهناك منطقة للموسيقى ومنطقة للرياضة ومنطقة للفيديو"، معقبا: "نوفر كافة احتياجات العائلة".


وتابع فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه،: "كان لدينا 16 ألف عامل يعملون يوميا في البوليفارد لكي ننتهي من العمل خلال 118 يوما".

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب الرئيس التنفيذي هيئة الترفيه موسم الرياض ام بي سي مصر

ترشيحاتنا

مدرب منتخب أنجولا: نركز على مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

وزير إيراني يحذر بلاده من أزمة محتملة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021

بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار.. فيديو

شيري عادل تكشف موعد عرض مسلسل أيام وبنعيشها | خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

تجميد البويضات.. طفرة طبية جديدة لحل مشكلات الخصوبة وللإنجاب بعد انقطاع الطمث

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ