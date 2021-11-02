الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه يتحدث عن تفاصيل منطقة البوليفارد.. فيديو

قال فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، إن شعار موسم الرياض لهذا العام هو تخيل أكثر، معقبا: "منطقة البوليفارد تعتبر أكبر بـ3 أضعاف عن العام الماضي".

وأضاف "بافرط"، خلال حواره مع الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منطقة البوليفارد في العام الماضي كانت 3 مناطق فقط أما هذا العام وصلت إلى 9 مناطق"، لافتا: "المناطق خارج البوليفارد أصبحت 14 منطقة أما العام الماضي كانت 11 منطقة".



وأشار: "تم مضاعفة مساحة الأماكن بشكل كبير عن العام الماضي"، موضحا: "منطقة البوليفارد تضم أكثر من 200 مطعم، وأكثر من 80 ستور".



وأوضح: "نطمح أن نوفر كافة قطاعات ومحتويات الترفيه للمواطنين، وهناك منطقة للموسيقى ومنطقة للرياضة ومنطقة للفيديو"، معقبا: "نوفر كافة احتياجات العائلة".



وتابع فيصل بافرط الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه،: "كان لدينا 16 ألف عامل يعملون يوميا في البوليفارد لكي ننتهي من العمل خلال 118 يوما".