بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار.. فيديو

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، وبخاصة أزمة عدم إشراك لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدةً: "لو خسرت أو تعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار وعلى بيتكم في جنوب أفريقيا".

وقالت وهبة خلال تقديم حلقة أمس الإثنين، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "موسيماني غضب كثيرًا عند سؤاله عن كهربا، وركّز مع الصحفي الذي سأله عن سر عدم إشراك كهربا في المباريات رغم حصوله على وعد .. ساب كل حاجة والأداء المتواضع والكرة اللي مش جميلة وسأل الصحفي وقاله محمود كهربا قالك؟! وقاله المشكلة في كهربا إنه بيسرب أخبار الفريق، وكويس إني عرفت".

وأضافت الإعلامية، موجهة حديثها إلى المدير الفني الجنوب الأفريقي للأهلي: "أنت بتصنع حدوتة في دماغك وبترد عليها كمان؟!، موسيماني نسي الماتش اللي كسبه بالعافية، بخطة محدش فاهمها تقريبًا".

وأكدت بسمة وهبة: "الصراحة في علامات استفهام كتير على موسيماني، بيعلي صوته على الصحافة والإعلام المصري ويسخر منهم، قال للصحفي انت كويس، رغم إن الصحفي مش محتاج شهادة منه، أي صحفي مصري كويس ويجتهد ويشوف شغله، ومعتقدش إنه بيتعامل كده مع الإعلام في بلاده، والدليل إنه سرب رفضه غرامة الـ300 ألف جنيه بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش".