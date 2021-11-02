رئيس جامعة طنطا يتسلم درع التكريم الخاص بمبادرة رعاية الفائقين

تسلم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، درع التكريم الخاص بمبادرة رعاية الفائقين علميًا بالجامعات المصرية والذى أهدته للجامعة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتوح راشد منسق المبادرة عن جامعة طنطا.

جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، لرؤساء ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها ببرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية.

أعرب رئيس جامعة طنطا عن خالص شكره لدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الطلاب المتفوقين وطلاب البحث العلمي والطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة في شتى المجالات.

أوضح الدكتور كمال عكاشة أنه تم تكريم 25 طالب من الطلاب المتفوقين في خمس كليات (الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والزراعة) في المرحلة الجامعية الأولى، وتنظيم مسابقة علمية لطلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه شارك فيها 15 طالب من كليات العلوم والصيدلة والهندسة والزراعة، حيث مُنح 13 طالب من طلاب الدراسات العليا المشاركين في المسابقة مكافأة تشجيعية قدرها 5 آلاف جنيه كما حصل مشروعان بحثيان على منحة وزارة التضامن الاجتماعي المقدمة من خلال المبادرة في صورة مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه تصرف على دفعتين بجانب مكافأة شهرية.