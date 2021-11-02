احتفال مرتقب بتتويج الزمالك بطلا للدوري في الإمارات.. تفاصيل

قال محمود حسام، مسئول الجهة المنظمة لمعسكر الزمالك بالإمارات، إنه تم الاتفاق مع الزمالك على استضافته في مدينة الشارقة الإماراتية؛ لخوض ثلاث مباريات ودية.

وأضاف محمود حسام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه وقَّع مع إدارة الزمالك، اتفاقا، يقضي باستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات، خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير 2022، بالشارقة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال التوقيت نفسه".

وأوضح :" لقد تم الاتفاق مع ناديي أندرلخت البلجيكي، وبازل السويسري، على مواجهة الزمالك وديا بكامل نجومهم".

واختتم تصريحاته: "سننظم أيضا احتفالية في الإمارات؛ بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري الممتاز في الموسم الماضي.