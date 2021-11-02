المدير التنفيذي والتقني لفريق إنفيجن لسباقات الفورميلا: السيارات الكهربائية هي المستقبل

قال المدير التنفيذي والتقني لفريق إنفيجن لسباقات الفورميلا الكهربائية أن بطولة سباق السيارات الكهربائية تقام منذ 7 سنوات وفي كل عام نطور التكنولوجيا لتكون السيارة أخف

وكشف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" من مدينة جلاسكو بإسكتلندا التي تحتضن قمة المناخ السادسة والعشرين "COP26"أن إستخدام السيارات الكهربائية لتحفيز الإبداع لهذه التكنولوجيا

مؤكداً أن السيارات الكهربائية هي المستقب ونطور التكنولوجيا ليكون ثمن السيارة معقولا

يذكر أن أول سيارة "فورمولا" كهربائية ذات مقعدين في العالم، يمكن أن تنتقل من سرعة 0 إلى 96 كلم/ الساعة بـ 3.2 ثانية فقط، وذلك خلال مؤتمر تغير المناخ COP26.