أسرع صيانة في العالم من كوكب اليابان | فيديو

إجراء بعض الإصلاحات والصيانة للِبنية التحتية في العديد من الدول قد يستغرق سنوات، إلا أن هذا الأمر يختلف في اليابان، فقد أشارت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، إلى أن محطة قطار في طوكيو بدأت قبل أيام في أعمال التجديد بها؛ وفي سبيل إنهائها سريعا؛ نشرت 3300 عامل؛ لإنجاز العمل المطلوب خلال 52 ساعة فقط، بدلا من صيانتها على مدار أيام طويلة.

وأوضح التقرير، أن اليابان وعبر استخدام هذه الطريقة؛ لا يتعطل الركاب عن رحلاتهم، حيث تعود المحطة للعمل بكامل طاقتها مجددا في وقت قياسي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير الذي بثته فضائية الغد.