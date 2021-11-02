نانسي القاضي: سأجتهد لخدمة الإسماعيلي.. وتصريحات الكومي بصوت المشجع وليس المسئول

قالت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إنها سعيدة للغاية؛ لفوزها بمقعد عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، خلال الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية.



وأضافت نانسي القاضي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"سعيدة للغاية بنجاحي في الانتخابات، وأتمنى خدمة الدراويش خلال الفترة القادمة رفقة باقي أعضاء مجلس الإدارة".



وتابعت :"انتخابات النادي الإسماعيلي شهدت حبا بين 28 مرشحا، لخدمة النادي وشعب الإسماعيلية، لافتة إلى أن خسارة الإسماعيلي، في مباراته الثانية، في الدوري تسببت في احتقان لدى الجمهور".

وأكملت:" أنا مشجعة للإسماعيلي قبل أن أكون مسئولة واجتهد لخدمة شعب الإسماعيلية، وسيكون هناك منبرا إعلاميا يليق باسم النادي ".

كما علقت على تصريحات يحيى الكومي بشأن مستقبل المدرب، طلعت يوسف،:"خروج الكومي بتصريحات عن فريق الكرة، بعد ساعات من نجاحه؛ جاءت بصوت المشجع وليس المسئول".