الفوز لا يحسم بطل الدوري.. شيكابالا يتحدث عن مباراة القمة وأزمة إيقافه

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، عن أزمة إيقافه وقرار مركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن مباراة القمة لن تكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك- في غياب شيكابالا- لمواجهة الأهلي في مباراة القمة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الزمالك مكمتل الصفوف حتى في غيابي، وأتمنى تقديم مباراة جيدة وأن يكون الفوز حليفنا في القمة".

وأضاف: "حصلت على حُكم بإلغاء عقوبة إيقافي وتقدمنا بالتماس، (فعلا مش هتلاقوني عملت حاجة) ورئيس اتحاد الكرة (أحمد مجاهد) نفسه أكد هذا الأمر".

وأكد: "الذين كتبوا التقرير لم يكونوا حاضرين في الواقعة، وأتمنى رفع العقوبة"، ورد ضاحكا على سؤال: ماذا تتوقع للنتيجة؟: على حسب.

وشدد على أ،: "مباراة القمة لن تحسم بطل الدوري، في الموسم الماضي لم نتمكن من الفوز على الأهلي ورغم ذلك فزنا ببطولة الدوري، المباراة ستكون في الجولة الثالثة والموسم لا يزال طويلا".

وأتم قائد الزمالك تصريحاته: "عقدنا جلسة واتفقنا على حصد لقب كل بطولة نشارك بها هذا الموسم ونعيد كل بطولة لنادي الزمالك إن شاء الله".

وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف شيكابالا 8 أشهر لسوء السلوك في آخر أيام دوري الموسم الماضي، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 8 مباريات، ليطالب بعد ذلك نجم الزمالك بإلغائها؛ استنادًا على حكم مركز التسوية والتحكيم.